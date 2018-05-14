В Украине началась регистрация на ЗНО на магистратуру 2018

- 14.05.2018 11:18
В Украине началась регистрация на ЗНО на магистратуру 2018

С сегодняшнего дня, 14 мая, в Украине стартует регистрация на ЗНО для поступающих на магистратуру, как сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Вступительный экзамен в формате ЗНО для поступления на магистратуру будет касаться поступающих в таких отраслях знаний, как "Социальные и поведенческие науки", "Право", "Журналистика", "Международные отношения", "Сфера обслуживания" и "Гуманитарные науки" (за исключением специальности "Филология").

Для поступающих на магистратуру по специальностям "Право" и "Международное право" необходимо будет сдать единый вступительный экзамен по иностранному языку, а также единое профессиональное вступительное испытание по праву и общеим учебным правоведческим компетентностям. Для поступающих остальных специальностей на магистратуру необходимо сдать единый вступительный экзамен только по иностранному языку.

По словам генерального директора директората высшего образования и образования взрослых Минобразования Украины Олег Шарова, единый вступительный экзамен будет включать в себя две части - чтение и использование языка. Для поступающих на магистратуру в тесте не будет частей с письменной речью и пониманием речи на слух.

Регистрация на единый вступительный экзамен и единое профессиональное вступительное испытание начинается с 14 мая и продлится до 5 июня до 18:00. Чтобы зарегистрироваться, нужно обратиться в приемную комиссию вуза, где абитуриент намерен принять участие в конкурсе. В приемной комиссии ему выдадут экзаменационный лист. Заявления и документы в заведения высшего образования для поступающих на магистратуру по процедуре ЗНО будут приниматься в период с 2 по 26 июля. 

11 июля состоится основная сессия единого вступительного экзамена, и на 13 июля запланирована сдача единого профессионального вступительного испытания. В пункты тестирования участников будут допускать с 9:15 до 9:50, и само тестирование начнется в 10:00.

Не позднее, чем через 14 календарных дней после даты проведения экзаменов, результаты ЕПВИ и ЕВЭ будут опубликованы на информационных страницах участников.

До 13 августа будут предоставлены рекомендации для зачисления на бюджет, и до 12:00 20 августа должно состояться само зачисление.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: зно на магистратуру украина, поступление на магистратуру украина 2018, зно 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Расторгнуты договора со всеми черновицкими перевозчиками Действие всех договорв с частными перевозчиками в Черновцах прекратил Черновицкий городской совет. То есть, были
- 16.05.2018 09:46
Додатки до декларації з ПДВ оновлено - Чернівецька ОДПІ Міністерство фінансів України наказом від 23.03.2018 №381 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від
- 16.05.2018 09:30
Обострение ситуации на Донбассе - погиб один украинский боец Как сообщают в оперативном штабе операции Объединенных сил на Донбассе, в течение прошедших суток 15 мая после 16:00
- 16.05.2018 09:24
Почему люди не любят звучание своего голоса Наверное, каждый из нас удивлялся тому, насколько странно собственный голос звучит в записи. Как утверждают ученые, восприятие своего голоса со стороны - вовсе не одно и то же, как восприятие голоса, когда вы говорите.
- 15.05.2018 17:48
Перевозчики могут продолжить забастовку и 16 мая В Черновцах перевозчики на автобусных маршрутах устроили забастовку 15 мая, которая, судя по всему, продолжится и завтра, 16 мая
- 15.05.2018 16:51
В Донецке боевики стягивают танки На Донбассе боевики формирования "ДНР" продолжают осуществлять обстрелы из различных видов вооружения позиции украинских военных, а также жилые районы. Это ведет к обострению конфликта в регионе.
- 15.05.2018 16:24
Путин открыл Крымский мост Во вторник, 15 мая, состоялось открытие Крымского моста. Российские телеканалы показали церемонию
- 15.05.2018 15:53
На Буковині знайшли вибухівку та артзнаряд За зберігання вибухонебезпечних предметів порушнику загрожує кримінальна відповідальність.
- 15.05.2018 15:43
Крестный ход в Черновцах 20 05 2018 В поддержку Единой Поместной Православной Церкви в Черновцах состоится Крестный ход.
- 15.05.2018 15:31
Сгоревший ТЦ в Кемерово начали сносить В российском Кемерово сносится печально известный торговый центр "Зимняя вишня". Напомним, 25 марта в этом торговом
- 15.05.2018 15:03

Всі новини