



В Украине началась регистрация на ЗНО на магистратуру 2018 - 14.05.2018 11:18

С сегодняшнего дня, 14 мая, в Украине стартует регистрация на ЗНО для поступающих на магистратуру, как сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Вступительный экзамен в формате ЗНО для поступления на магистратуру будет касаться поступающих в таких отраслях знаний, как "Социальные и поведенческие науки", "Право", "Журналистика", "Международные отношения", "Сфера обслуживания" и "Гуманитарные науки" (за исключением специальности "Филология").

Для поступающих на магистратуру по специальностям "Право" и "Международное право" необходимо будет сдать единый вступительный экзамен по иностранному языку, а также единое профессиональное вступительное испытание по праву и общеим учебным правоведческим компетентностям. Для поступающих остальных специальностей на магистратуру необходимо сдать единый вступительный экзамен только по иностранному языку.

По словам генерального директора директората высшего образования и образования взрослых Минобразования Украины Олег Шарова, единый вступительный экзамен будет включать в себя две части - чтение и использование языка. Для поступающих на магистратуру в тесте не будет частей с письменной речью и пониманием речи на слух.

Регистрация на единый вступительный экзамен и единое профессиональное вступительное испытание начинается с 14 мая и продлится до 5 июня до 18:00. Чтобы зарегистрироваться, нужно обратиться в приемную комиссию вуза, где абитуриент намерен принять участие в конкурсе. В приемной комиссии ему выдадут экзаменационный лист. Заявления и документы в заведения высшего образования для поступающих на магистратуру по процедуре ЗНО будут приниматься в период с 2 по 26 июля.

11 июля состоится основная сессия единого вступительного экзамена, и на 13 июля запланирована сдача единого профессионального вступительного испытания. В пункты тестирования участников будут допускать с 9:15 до 9:50, и само тестирование начнется в 10:00.

Не позднее, чем через 14 календарных дней после даты проведения экзаменов, результаты ЕПВИ и ЕВЭ будут опубликованы на информационных страницах участников.

До 13 августа будут предоставлены рекомендации для зачисления на бюджет, и до 12:00 20 августа должно состояться само зачисление.

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