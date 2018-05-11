



На трассе М-19 в Черновицкой области - затор - 11.05.2018 17:35

В Черновицкой области на железнодорожном переезде на трассе М-19 на ж/д переезде между населенными пунктами Лашковка и Мамаевцы 11 мая образовался автомобильный затор.

Причина - неисправный светофор на переезде, который показывает неправильный сигнал.

Отмечается, что в течение долгого времени светофор беспрерывно мигает, обозначая запрет движения через железнодорожные пути. Примечательно, что светофор за последние несколько лет уже неоднократно "попадался" на неправильной работе. Потому некоторые автомобилисты, которые часто путешествуют по трассе М-19, игнорируют запрещающий сигнал и пересекают пути. Сигнальное устройство очень часто демонстирует неисправности во время дождей и после них.

Незнающие водители либо те, кто редко пользуется этой дорогой, не в курсе поломок, потому могут подолгу стоять на участке дороги перед переездом в ожидании разрешающего сигнала светофора. Некоторые пытаются обогнать стоящие в очереди автомобили, из-за чего часто возникают аварийные ситуации, и движение на данном участке еще больше осложняется.

Платиновая Буковина, Черновцы

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