



Школяр з Чернівців вигадав власне викрадення - 11.05.2018 17:22

Під час перевірки інформації та спілкування з хлопчиком, інспектори ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області з’ясували, що страшну історію неповнолітній вигадав.

Увечері 10-го травня у соціальних мережах почала активно поширюватися інформація про спробу викрадення 12-річного хлопця на одній із вулиць обласного центру.

Мати неповнолітнього звернулася до Шевченківського відділення поліції та розповіла, що, коли син повертався зі школи додому, невідомий чоловік на сірому автомобілі чіплявся до її дитини.

Під час розмови з хлопцем інспектори ювенальної превенції помітили, що той нервує і плутається у своїх свідченнях. А почувши, що отриману інформацію поліціянти перевірятимуть по вуличних відеокамерах, підліток зізнався, що ніякої спроби викрадення не було.

Правоохоронці з’ясували: неповнолітній загубив вітрівку і, побоюючись, що йому перепаде від мами, розповів, що позбувся куртки, коли виривався від незнайомого дядька. Працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду як з неповнолітнім, так і з його родичами.

Платинова Буковина, Чернівці

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