



Злочинець в Чернівцях збував крадене просто на вулиці - 11.05.2018 17:15

Викрадене майно крадій продавав на вулиці пересічним громадянам. За скоєння злочину йому доведеться відповідати згідно чинного законодавства України.

До Чернівецького відділу поліції звернувся працівник магазину одного із торгово-розважальних центрів міста. Жінка повідомила, що невідома особа викрала з торгової точки побутову хімію та засоби особистої гігієни.

Поліцейські розпочали пошуки крадія з опитування працівників та відвідувачів торгового центру. Проведеними слідчими діями оперативники встановили прикмети невідомого чоловіка, котрий міг вчинити крадіжку.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські Чернівецького відділу поліції спіймали зловмисника. Ним виявився 30-річний чернівчанин. Останній вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, передбаченого частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Крадію оголошено підозру у вчиненні злочину. Матеріали кримінального провадження направлені до суду.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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