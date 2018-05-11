Злочинець в Чернівцях збував крадене просто на вулиці

- 11.05.2018 17:15
Злочинець в Чернівцях збував крадене просто на вулиці

Викрадене майно крадій продавав на вулиці пересічним громадянам. За скоєння злочину йому доведеться відповідати згідно чинного законодавства України.

До Чернівецького відділу поліції звернувся працівник магазину одного із торгово-розважальних центрів міста. Жінка повідомила, що невідома особа викрала з торгової точки побутову хімію та засоби особистої гігієни.

Поліцейські розпочали пошуки крадія з опитування працівників та відвідувачів торгового центру. Проведеними слідчими діями оперативники встановили прикмети невідомого чоловіка, котрий міг вчинити крадіжку.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські Чернівецького відділу поліції спіймали зловмисника. Ним виявився 30-річний чернівчанин. Останній вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, передбаченого частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Крадію оголошено підозру у вчиненні злочину. Матеріали кримінального провадження направлені до суду.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжки чернівці, побутова хімія крадіжки, національна поліція чернівці

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