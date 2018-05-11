После единственного свидания американка попала в суд за домогательства

- 11.05.2018 16:36
После единственного свидания американка попала в суд за домогательства

 8 мая американку из Финикса Жаклин Идес арестовали по весьма серьезным обвинениям. Ей вменяют домогательства, угрозы и преследование мужчины, на свидании с которым она побывала чуть меньше года назад.

Жаклин познакомилась с мужчиной на сайте знакомств прошлым летом, и они сходили на совместное свидание и после того больше не встречались.

С момента первого и единственног свидания Жаклин умудрилась отправить партнеру порядка 65 тысяч SMS-сообщений устрашающего характера. Девушка демонстрировала настоящую одержимость персоной своего "избранника", приходила к нему на работу и домой. Однажды она даже припарковала свое авто возле дома мужчины, из-за чего полиции пришлось силой выдворить настойчивую барышню.

Ежедневно американка отправляла своему около 500 сообщений. В отчетах суда говорится, что многие из сообщений были угрожающего характера. В одном из сообщений девушка называла себя "новым Гитлером", в некоторых отмечала свое желание искупаться в крови.

Девушка призналась правоохранителям, что вовсе не имела в виду ничего плохого. Якобы она просто боялась, что мужчина ее бросит, потому так частила с сообщениями.

Платиновая Буковина

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