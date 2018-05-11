



Бой Ломаченко - Линарес 13 05 2018 - 11.05.2018 15:43

В ночь на воскресенье, 13 мая, на спортивной арене Мэдиссон-сквер-гарден в США состоится поединок чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко против венесуэльца Хорхе Линареса, обладателя титула чемпиона мира по версии WBA в легком весе.

Престижные букмекерские конторы отмечают, что в данном поединке фаворитом является именно украинский боксер.

В частности, коэффициент на победу Ломаченко от британской конторы William Hill составляет 1,08. Вероятность победы 32-летнего Линареса британцы оценили коэффициентом в 7,5. При ничьей коэффициент составит 26,0.

Астрийская букмекерская контора Bwin оценила победу Василия также в 1,08. Коэффициент на ничью также составляет 26,00, выигрыш венесуэльского боксера отмечают коэффициентом в 8,0.

Василий Ломаченко является двукратным чемпионом мира (2009 и 2011 годы) и Олимпийским чемпионом (2008, 2012 годы), на его счету 11 поединков на профессиональном ринге, в которых он 10 раз ордержал победу, в том числе и в 8 поединках - нокаутом.

Хорхе Линарес может похвастаться 47 проведенными боями с 44 победами, из которых - 27 нокаутом.

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