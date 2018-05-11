



В Черновцах неизвестные пытались похитить ребенка - 11.05.2018 15:00

Неизвестные лица в Черновцах предприняли попытку украсть ребенка. О попытке похищения 12-летнего школьника, возвращавшегося домой после учебы, рассказала старшая сестра Анжелика Мариянчук.

Мариянчук поделилась информацией о происшествии в социальной сети Facebook.

В полиции выяснили подробности инцидента .

Мальчик возвращался домой с уроков в четверг, 10 мая, по привычному маршруту. Происшествие случилось в районе 15:00 на улице Чернышевского, недалеко от парка и перекрестка с улицей Тисменницкой.

Как стало известно, к ребенку подъехала машина серого цвета, в которой были двое мужчин, один из них - бородатый. Мальчика начали силой заталкивать в салон автомобиля. Благодаря тому, что школьник сопротивлялся и громко кричал, его заметили другие люди. Проезжавшие на автомобилях начали сигналить, чем испугали нападавших. Мальчик сильно перенервничал, испугался и побежал домой, не позвонив родным или в полицию на номер 102.

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