В Черновцах неизвестные пытались похитить ребенка- 11.05.2018 15:00
Неизвестные лица в Черновцах предприняли попытку украсть ребенка. О попытке похищения 12-летнего школьника, возвращавшегося домой после учебы, рассказала старшая сестра Анжелика Мариянчук.
Мариянчук поделилась информацией о происшествии в социальной сети Facebook.
В полиции выяснили подробности инцидента.
Мальчик возвращался домой с уроков в четверг, 10 мая, по привычному маршруту. Происшествие случилось в районе 15:00 на улице Чернышевского, недалеко от парка и перекрестка с улицей Тисменницкой.
Как стало известно, к ребенку подъехала машина серого цвета, в которой были двое мужчин, один из них - бородатый. Мальчика начали силой заталкивать в салон автомобиля. Благодаря тому, что школьник сопротивлялся и громко кричал, его заметили другие люди. Проезжавшие на автомобилях начали сигналить, чем испугали нападавших. Мальчик сильно перенервничал, испугался и побежал домой, не позвонив родным или в полицию на номер 102.
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