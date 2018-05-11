На борту сухогруза Atlantic Harmony погибли двое украинцев

- 11.05.2018 14:20
На борту сухогруза Atlantic Harmony погибли двое украинцев

У берегов Африки на сухогрузе Atlantic Harmony, который принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Гонконга, при загадочных обстоятельствах погибли двое украинских моряков. Имеется неподтвержденная информация о третьем погибшем моряке из Украины.

Отмечается, что сухогрузное судно Atlantic Harmony на пути следования из Бразилии в Гибралтар 7 мая вошло в порт Праи, Кабо-Верде. Из порта корабль вышел 9 мая, однако был вынужден вернуться по причине смерти моряков.

По одной из версий, украинские моряки могли погибнуть в результате отравления. 

Пор словам херсонского активиста Кирилла Стремоусова (погибшие моряки также родом из Херсона), сейчас на корабле находится четверо украинских моряков. Судно находится в Мексике под арестом. Первый погибший - помощник капитана Николай Лукашов, который скончался при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время ожидаются результаты экспертизы, и предварительно сообщается о гибели в результате отека легких.

Александр Червоный, третий механик судна, умер после Лукашова. Как рассказала жена Червоного, сухогруз вернулся в порт после гибели первого моряка, и ее мужа отпустили на отдых с вахты. Спустя 13 часов после гибели первого моряка Червоного обнаружили мертвым, лежащим в луже крови. Женщина отмечает, что моряков либо отравили, либо убили.

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