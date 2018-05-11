В Черновцах вскоре начнут создание военного городка

- 11.05.2018 12:08
В Черновцах вскоре начнут создание военного городка

Руководство Черновицкой области провело 10 мая встречу с командиром 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, подполковником Василием Зубаничем, а также командиром 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, подполковником Дмитрием Лысюком. Также во встрече принял участие начальник Черновицкого гарнизона полковник Василий Маланчук, исполняющий обязанности Черновицкого областного военного комиссара.

Военная часть А3029 (8-й отдельный горно-штурмовой батальон) была сформирована как батальон территориальной обороны в 2014 году. Военнослуащие в течение 4х лет выполняли задания в рамках назначения на востоке Украины в таких населенных пунктах с наиболее острой обстановкой, как Красногоровка, Марьинка, Попасная. Государственные награды за военную службу в Украины получили 267 военнослужащих батальона.

На встрече и.о. областного военного комиссара Василий Маланчук отметил преиимущества военной службы на контрактной основе. Также он отметил, что в зависимости от занимаемой должности военнослужащие получают по контракту в пунктах постоянной дислокации от 10 тысяч гривен в месяц и выше.

Кроме того, в программе Министерства обороны Украины отмечены планы на строительство в Черновцах двух казарм. Строительство и возобновление военного городка в Садгоре в Черновцах должно стартовать уже в ближайшее время. По словам Василия Зубанича, на координационном совещании уже было решено, какое здание будет восстанавливаться первым.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: военный городок садгора, черновцы военная часть в садгоре

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