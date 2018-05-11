



Евровидение 2018: порядок выступлений в финале 12 05 2018 - 11.05.2018 14:20

Позади два полуфинала международного песенного конкурса Евровидение 2018 в Лиссабоне, и стали известны все участники финального шоу. Также определен порядок, в котором артисты продемонстрируют свои номера.

Напомним, что представитель Украины Melovin (песня Under the Ladder) выступал во втором полуфинале под завершающим номером 18. В финальной части конкурса ему предстоит открывать шоу - украинец выступит первым. Здесь смотрите выступление Melovin'а во втором полуфинале.

В Украине транслируют Евровидение-2018 два телеканала. На UA: Первый комментировать финал будут Тимур Мирошниченко и Джамала, на СТБ - Сергей Притула. Начало показа - в 22:00 по киевскому времени в субботу, 12 мая.

Ниже представляем вам порядок выступлений арстистов в финале Евровидения-2018:

1 Melovin из Украины с песней «Under the Ladder»



2 Альфред & Амайя из Испании с песней «Tu canción» («Твоя песня» на испанском)

3 Леа Сирк из Словении с песней «Hvala, ne!» (по-словенски «Спасибо, нет!»)

4 Ева Засимаускайте из Литвы с песней «When We're Old»

5 Сезар Семпсон из Австрии с песней «Nobody But You»

6 Элина Нечаева от Эстонии с песней на итальянском языке «La Forza» («Сила»)

7 Александр Рыбак из Норвегии с песней «That's How You Write А Song»

8 Клаудия Пашкоал из Португалии с песней «O jardim» («Сад» на португальском)

9 SuRie из Великобритании с песней «Storm»

10 Саня Илич и Балканика из Сербии с песней «Nova deca» (по-сербски «Новые дети»)

11 Михаэль Шульте из Германии с песней «You Let Me Walk Alone»

12 Евгент Бушпепа из Албании с песней «Mall» («Ностальгия» на албанском)

13 Madame Monsieur из Франции с песней «Mercy» («Мерси» на французском, здесь Мерси означает имя)

14 Миколас Йозеф из Чехия «Lie to Me»

15 Расмуссен из Дании с песней «Higher Ground»

16 Джессика Маубой из Австралии с песней «We Got Love»

17 Саара Аалто из Финляндии с песней «Monsters»

18 группа EQUINOX из Болгарии с песней «Bones»

19 DoReDoS из Молдавии с песней «My Lucky Day»

20 Бенджамин Ингроссо из Швеции с песней «Dance You Off»

21 AWS из Венгрии с песней «Viszlát nyár» (по-венгерски «До свидания, лето»)

22 Нетта Барзилай из Израиля с песней «Toy»

23 Уэйлон из Нидерландов с песней «Outlaw in 'Em»

24 Райан О’Шонесси из Ирландии с песней «Together»

25 Элени Фурейра из Республики Кипр с песней «Fuego» ("Огонь", песня на английском языке)

26 Эрмал Мета & Фабрицио Моро из Италии с песней «Non mi avete fatto niente» («Вы ничего мне не сделали» на итальянском языке).

Платиновая Буковина

Всі новини