Евровидение 2018: порядок выступлений в финале 12 05 2018- 11.05.2018 14:20
Позади два полуфинала международного песенного конкурса Евровидение 2018 в Лиссабоне, и стали известны все участники финального шоу. Также определен порядок, в котором артисты продемонстрируют свои номера.
Напомним, что представитель Украины Melovin (песня Under the Ladder) выступал во втором полуфинале под завершающим номером 18. В финальной части конкурса ему предстоит открывать шоу - украинец выступит первым. Здесь смотрите выступление Melovin'а во втором полуфинале.
В Украине транслируют Евровидение-2018 два телеканала. На UA: Первый комментировать финал будут Тимур Мирошниченко и Джамала, на СТБ - Сергей Притула. Начало показа - в 22:00 по киевскому времени в субботу, 12 мая.
Ниже представляем вам порядок выступлений арстистов в финале Евровидения-2018:
1 Melovin из Украины с песней «Under the Ladder»
2 Альфред & Амайя из Испании с песней «Tu canción» («Твоя песня» на испанском)
3 Леа Сирк из Словении с песней «Hvala, ne!» (по-словенски «Спасибо, нет!»)
4 Ева Засимаускайте из Литвы с песней «When We're Old»
5 Сезар Семпсон из Австрии с песней «Nobody But You»
6 Элина Нечаева от Эстонии с песней на итальянском языке «La Forza» («Сила»)
7 Александр Рыбак из Норвегии с песней «That's How You Write А Song»
8 Клаудия Пашкоал из Португалии с песней «O jardim» («Сад» на португальском)
9 SuRie из Великобритании с песней «Storm»
10 Саня Илич и Балканика из Сербии с песней «Nova deca» (по-сербски «Новые дети»)
11 Михаэль Шульте из Германии с песней «You Let Me Walk Alone»
12 Евгент Бушпепа из Албании с песней «Mall» («Ностальгия» на албанском)
13 Madame Monsieur из Франции с песней «Mercy» («Мерси» на французском, здесь Мерси означает имя)
14 Миколас Йозеф из Чехия «Lie to Me»
15 Расмуссен из Дании с песней «Higher Ground»
16 Джессика Маубой из Австралии с песней «We Got Love»
17 Саара Аалто из Финляндии с песней «Monsters»
18 группа EQUINOX из Болгарии с песней «Bones»
19 DoReDoS из Молдавии с песней «My Lucky Day»
20 Бенджамин Ингроссо из Швеции с песней «Dance You Off»
21 AWS из Венгрии с песней «Viszlát nyár» (по-венгерски «До свидания, лето»)
22 Нетта Барзилай из Израиля с песней «Toy»
23 Уэйлон из Нидерландов с песней «Outlaw in 'Em»
24 Райан О’Шонесси из Ирландии с песней «Together»
25 Элени Фурейра из Республики Кипр с песней «Fuego» ("Огонь", песня на английском языке)
26 Эрмал Мета & Фабрицио Моро из Италии с песней «Non mi avete fatto niente» («Вы ничего мне не сделали» на итальянском языке).
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