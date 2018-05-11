



Ко Дню матери в Черновцах состоится фестиваль 13 05 2018 - 11.05.2018 10:32

В воскресенье, 13 мая, в Черновцах состоится праздничный семейный фестиваль ко Дню матери и Дню семьи. В рамках праздничных мероприятий в 12:30 от церкви святой Параскевы Сербской до Центральной площади пройдет торжественное шествие. Также будет работать семейный городок.

Ниже предлагаем ознакомиться с программой празднования Дня матери в Черновцах. Всем гостям и участникам фестиваля гарантируется отличное настроение, масса интересных конкурсов, а также сюрпризы и подарки.

В 12:45 состоится торжественное открытие, в рамках которого священнослужителями Украинской православной церкви Киевского патриархата Святой Параскевы Сербской будет проведен молебен.

В 13:00 открывается семейный городок с развлечениями, сладкой ватой для детей. Будет действовать локация "Крылья мечты", где дети могут нарисовать свою мечту у запустить ее в небо. Кроме того, руководители кружков Черновицкого областного центра научно-технического творчества ученической молодежи проведкут для детей мастер-классы по оригами, а также автотрассовому и наально-техническому моделированию.

В 13:05 начнется праздничный концерт при участии воспитанников воскресной шволы храма преподобной Параскевы Сербской и Черновицкого областного центра эстетического воспитания "Юность Буковины".

В 14:00 стартуют соревнования для семей, присутствующих на фестивале, среди которых будет разыгран кубок "Семья года". Продолжение концерта.

В 15:45 состоится запуск "Крыльев мечты" в небо, а также закрытие фестиваля ко Дню матери.

Платиновая Буковина, Черновцы

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