Известны все участники финала Евровидения 2018

- 11.05.2018 09:39
Известны все участники финала Евровидения 2018

Константин Бочаров, выступающий под сценическим именем Melovin, выступил во втором полуфинале Евровидения-2018. Огненное шоу на песню Under the Ladder обеспечило представителю Украины выход в финальную часть шоу, которая состоится 12 мая, в субботу. Посмотреть в прямом эфире можно на телеканалах СТБ (комментирует Сергей Притула) и UA: Первый (комментируют Тимур Мирошниченко и победительница Евровидения-2016 Джамала). Начало эфира - в 22:00 по киевскому времени.

Также вчера вечером определилась вторая десятка финалистов, в которую и вошел Melovin. В финале выступят представители таких стран, как Венгрия (AWS), Молдова (DoReDoS), Норвегия (Александр Рыбак), Австралия (Джессика Маубой), Словения (Леа Сирк), Дания (Расмуссен), Сербия (Саня Илич и Балканика), Нидерланды (Уэйлон) и Швеция (Бенджамин Ингроссо).

Россию с песней "I Will not Break" представитла певица Юлия Самойлова, которая не смогла отправиться на конкурс Евровидение-2017 в Киеве из-за запрета в СБУ. В нынешнем году Самойлова приняла участие в конкурсе, но дальше полуфинала пройти не смогла.

Напомним, по итогам первого полуфинала Евровидения 2018, который прошел 8 мая, в финальную часть песенного соревнования прошли представители Албании (Евгент Бушпепа), Кипра (Элени Фурейра), Австрии (Сезар Семпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Израиля (Нетта Барзилай), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (EQUINOX), Литвы (Ева Засимаускайте), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О’Шонесси).

Также в финале к победителям полуфиналов присоединится представитель Португалии, а также участники конкурса от Италии, Испании, Франции, Германии и Великобритании.

Напомним, по оценкам букмекерских контор, все шансы взять первое место - у представительницы Кипра Элени Фурейра. Отметим, что до старта первого полуфинала букмекеры отдавали предпочтение представительнице Израиля Нетте.

Ниже смотрите видео выступления Melovin во втором полуфинале Евровидения 2018:

Платиновая Буковина

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