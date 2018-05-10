



Чернівчанина судитимуть за крадіжку телефонів з роботи - 10.05.2018 17:29

За крадіжку двох мобільних телефонів зловмисник відповідатиме на лаві підсудних.

До Чернівецького відділу поліції звернувся приватний підприємець. Заявник повідомив, що невідома особа викрала з торгової точки на одному із ринків міста два мобільних телефони. Сума завданих збитків склала понад 5 тисяч гривень.

Поліцейські обстежили приміщення та не виявили будь-яких слідів проникнення. Крім викрадених мобільних телефонів, усередині знаходилися багато іншого цінного майна.

У ході проведення пошукових заходів оперативники Чернівецького відділу поліції викрили крадія. Ним виявився 21-річний продавець вказаної торгової точки. Викрадені мобільні телефони крадій встиг продати, однак поліцейські відшукали їх та повернули власнику.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Крадію вже оголошено підозру у вчиненні злочину. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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