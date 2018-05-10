В Черновцах состоится открытие бюста Розы Ауслендер

- 10.05.2018 16:44
В Черновцах состоится открытие бюста Розы Ауслендер

На площади Пресвятой Марии в Черновцах в пятницу, 11 мая, состоится открытие бюста немецкой поэтессы черновицкого происхождения Розы Ауслендер. Открытие состоится в день рождения поэтессы, со дня которого исполняется 117 лет.

Как отмечается, средства для установки бюста были выделены Министерством иностранных дел Германии в рамках совместного проекта Хельги фон Льовених и Петра Рыхло "Буковинско-галицкий литературный маршрут".

Накануне годовщины со дня рождения Розы Ауслендер, в ЧНУ имени Юрия Федьковича состоялся круглый стол, посвященный памяти писательницы. Организовали данное мероприятие ЧНУ и Научно-исследовательский центр буковиноведения. В обсуждении творчества и вклада поэтессы в развитие культуры приняли участие известные филологи, литературные деятели и историки. Также принимал участие в мероприятии наследник литератруного наследия Розы Ауслендер Гельмунт Браун и Почетный консул Австрии в Черновцах Сергей Осачук.

Браун поделился, что встретил Розу, когда был еще молодым издателем, и вместе с ней преодолел длительный продуктивный путь. В течение 13 лет он был куратором Ауслендер, каждую неделю навешал ее, беседовал о планах и издании книг. За это время между ними, по словам Брауна, возникла тесная эмоциональная связь, и Роза назначила его своим официальным литературным наследником. С тех пор Гельмунт Браун считает себя странствующим проповедником Розы Ауслендер, и интенсивно занимается творчеством. Он отметил также, что данное мероприятие весьма порадовало бы поэтессу, если бы она была жива.

Платиновая Буковина

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