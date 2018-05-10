



Ученые раскрыли феномен Пизанской башни - 10.05.2018 16:14

Одна из удивительных памяток архитектуры - падающая башня в Пизе, давно интересует ученых. В частности, предметом заинтересованности исследователей является тот факт, что несмотря на массу произошедших в регионе землетрясений, Пизанская башня все еще демонстрирует прежнюю устойчивость.

Угол наклона Пизанской башни в настоящее время составляет почти 4 градуса. Начиная с 1280 года, здание выдержало по меньшей мере четыре мощных землетрясения. Исследователи итальянского университета Рома Тре тщательно изучили сейсмическую, геотехническую и строительную информацию и выяснили, благодаря чему башня в Пизе так устойчива. Все дело состоит в эффектах, которые связаны с динамическим воздействием "сооружение-грунт".

Ученые из университета Бристоля также отметили, что само сооружение башни имеет определенную высоту и достаточную жесткость, и мягкость грунта у основания башни в сочетании позволяет глушить колебания земли во время землетрясений. Это означает, что здание башни под воздействием совокупности приведенных факторов не вступает в резонанс с землей во время сейсмической активности.

Самое интересное заключается в том, что грунт, который "приглушает" силу землетрясений и ограждает Пизанскую башню от землетрясений, ранее чуть не привел к обрушению башни и спровоцировал характерный наклон, благодаря которому башня в Пизе стала настоящим символом Италии. На Европейской конференции по сейсмостойкому строительству и сейсмологии, который состоится будущим летом, ученые намерены представить результаты исследования наклона Пизанской башни.

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