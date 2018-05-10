



Винуватці двох аварій на Буковині втекли з місця пригоди - 10.05.2018 15:37

Одразу двоє учасників автопригод, що сталися 9-го травня в столиці Буковини, втекли з місця ДТП. Правоохоронці встановлюють транспортні засоби та особи водіїв.

Обидві дорожньо-транспортні пригоди сталися у Чернівцях пізно вночі 9-го травня. Спочатку до поліції надійшло повідомлення про ДТП по вулиці Комарова. На місці події слідчо-оперативна група з’ясувала, що автомобіль «Лада Калина» на пішохідному переході здійснив наїзд на 19-річного чернівчанина, після чого втік з місця аварії. Внаслідок наїзду хлопець отримав закриті переломи обох ніг і був госпіталізований.

Ще одна автопригода з потерпілим сталася по вулиці Калинівській близько опівночі. Рухаючись у напрямку вулиці Січових Стрільців, невідомий автомобіль наїхав на 59-річного велосипедиста, що їхав попереду. З політравмою, забоєм м’яких частин голови, поламаними ребрами та закритою травмою живота медики доставили потерпілого до лікарні.

За фактами обох дорожньо-транспортних пригод слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Для з’ясування обставин автопригод призначено всі необхідні експертизи. Поліція вживає заходів для встановлення винуватців ДТП.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Платинова Буковина, Чернівці

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