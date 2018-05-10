



Программа празднования Дня вышиванки в Черновцах 17 05 2018 - 10.05.2018 15:04

Всемирный день вышиванки в нынешнем году отмечается 17 мая. В организационном комитете праздника озвучили программу Дня вышиванки 2018 в Черновцах.

В 9:00 в рамках акции "Рожденные в вышиванках" в городской роддом №2, что по улице Ровенской, 8, будут переданы маленькие вышиванки новорожденным.

В 12:00 в Черновицкой областной универсальной научной библиотеке имени Михайла Ивасюка, что на улице Ольги Кобылянской, 47, состоитяс презентация художественной книги для детей и подростков авторства Ивана Дячука "Вишиванка для кіборга". В мероприятии примет участие лауреат Шевченковской премии Василий Герасимюк.

На 13:00 запланировано официальное открытие праздника, в рамках которого на улице Университетской, 24, состоится торжественное открытие мурала "Заставновская красавица". В мероприятии примут участие художники Юрий и Марта Питчуки, представители Черновицкого областного управления культуры, а также меценаты Роман Кличук и Владимир Мороз.

В 14:00 в медиа-центре «Belle vue» на улице Ольги Кобылянской, 5 состоится мастер-класс от Сусанны Осауленко "Вышиваем сорочку для своего малыша".

В 15:00 на улице Ольги Кобылянской, 5 пройдет дальнейшее празднование Всемирного дня вышиванки в Черновцах. Гостей ожидают этнопоказы, мастер-классы, благотворительная ярмарка, а также презентация этно-игры «Пам’ятайко».

Платиновая Буковина, Черновцы

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