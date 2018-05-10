



Станции УЗ получили терминалы для оплаты билетов - 10.05.2018 14:25

Для оплаты билетов с помощью банковских карт 143 станции Укрзализныци получили платежные терминалы.

Платежными терминалами для оплаты проездных документов оснащены не только станции, но также вокзалы и остановочные станции Укрзализныци, среди которых также - ряд курортных городов Украины. Для оплаты билетов с помощью банковских карт будут использоваться терминалы на станциях Выдубичи, Волноваха, Шепетовка, Славянск, а также в ряде других узловых ж/д станций.

В целом, на крупных станциях установлено 28 терминалов. 13 платежных терминалов установлены на Юго-Западной железной дороге, Донецкая железная дорога получила 11 терминалов, 18 терминалов были установлены на Львовской железной дороге, по 10 терминалов - на Южной и Одесской железной дороге, а также на Придепровской ж/д - 53 платежных терминала.

До 15 мая планируется установка терминала на станции Бугаз в Одесской области, что находится на курорте Затока. В Закарпатской области на станции Свалява в ближайшее время также будет установлен терминал.

Платиновая Буковина

Всі новини