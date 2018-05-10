Для расследования крушения МН17 Австралия направит 50 млн долларов

- 10.05.2018 14:08
Для расследования крушения МН17 Австралия направит 50 млн долларов

Правительство Австралии намерена предоставить в течение четырех лет 50,3 миллионов доллов в качестве поддержки обвинения Нидерландов в адрес ответственных за крушение рейса МН17 на Донбассе. Также часть этих средств предназначается в качестве помощи близким погибших в катастрофе для участия в судебном разбирательстве. 

Напомним, катастрофа рейсам МН17 Малазийских авиалиний, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все 298 человек, находившиеся на борту Боинга 777, погибли. Из них большая часть - 193 человека - были подданными Нидерландов.

Комиссия по расследованию катастрофы рейса МН17 установила, что самолет потерпел крушение в результате столкновения с ракетой, выпущенной из комплекса Бук, привезенного на оккупированную территорию Донбасса из России. После того, как самолет был сбит, установка была возвращена обратно на территорию России. Комиссия по расследованию сообщает, что причастность к происшествию России как государства в настоящее время не выявлена.

Исследовательская поисковая группа Bellingcat совместно со Службой безопасности Украины установила, что организацией доставки Бука на территорию Донбасса занимался офицер Вооруженных сил РФ Сергей Дубинский, также известный по позывному "Хмурый". Кроме того, сообщалось об идентификации еще одного из фигурантов происшествия - человека с позывным "Дельфин", которым может быть генерал-полковник российской армии Николай Ткачев. Его голос присутствует на записях, которые были получены в результате радиоперехвата в день катастрофы рейса МН17.

Платиновая Буковина

Ключові слова: крушение мн 17, боинг 777 крушение на донбассе

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