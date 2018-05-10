Пластик обнаружен на дне Марианской впадины

- 10.05.2018 12:42
Пластик обнаружен на дне Марианской впадины

В самой глубокой точке Земли - практически на дне Марианской спадины - ученые обнаружили пластиковый мусор. Это является наиболее ярким свидетельством, каких масштабов достигло загрязнение океана.

Так, в рамках проекта Японского агентства наук и техноллогий по изучению земли и моря JAMSTEC была обнаружена данная находка. Пластиковый пакет заметили в океане на глубине более 10 километров.

В рамкх данного проекта за 30 лет работы учнеые обнаружили в наиболее глубоких местах океана свыше 3000 единиц мусора. Микропластик от одноразовых упаковок представляет собой третью часть от общего числа обнаруженного мусора. Металлический мусор оказался на втором месте по числу распространения.

Экология в последнее время является наиболее животрепещущей темой, так как масштабы загрязнений достигают колоссальных цифр. Так, стало известно, что каждый год около 500 000 детей погибают от загрязнений воздуха.

К слову, ранее мы писали о том, что исследователи случайным образом открыли фермент, способный за несколько дней разложить пластик.

Платиновая Буковина

Ключові слова: пластик в марианской впадине, загрязнение пластиком, пластиковый мусор в океане

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