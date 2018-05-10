



Марина Порошенко прибудет на Буковину 11 мая - 10.05.2018 12:05

С рабочим визитом в Черновицкую область в пятницу, 11 мая, прибывает супруга президента Украины Марина Порошенко. Об этом информируют в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

Как стало известно, Марина Порошенко вместе с детьми участников АТО с Буковины заполнят страницы всеукраинского проекта "Книга Мира".

Первая леди вместе с главой Черновицкой областной государственой администрации Александром Фищуком подпишут меморандум о приобщении Черновицкой области к участию во всеукраинском благотворительном проекте "Икнлюзивное образование - уровень сознательности нации".

Марина Порошенко также проведет с руководителями райсоветов, ОТГ и мэрами городов совещание касаемо создания в Черновицкой области сети инклюзивно-ресурсных центров.

Платиновая Буковина, Черновцы

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