Марина Порошенко прибудет на Буковину 11 мая- 10.05.2018 12:05
С рабочим визитом в Черновицкую область в пятницу, 11 мая, прибывает супруга президента Украины Марина Порошенко. Об этом информируют в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.
Как стало известно, Марина Порошенко вместе с детьми участников АТО с Буковины заполнят страницы всеукраинского проекта "Книга Мира".
Первая леди вместе с главой Черновицкой областной государственой администрации Александром Фищуком подпишут меморандум о приобщении Черновицкой области к участию во всеукраинском благотворительном проекте "Икнлюзивное образование - уровень сознательности нации".
Марина Порошенко также проведет с руководителями райсоветов, ОТГ и мэрами городов совещание касаемо создания в Черновицкой области сети инклюзивно-ресурсных центров.
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