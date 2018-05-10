



Собака приходит на ферму покататься на пони (видео) - 10.05.2018 11:42

Американка Кэли Шенкер, которая живет на ферме в штате Миссури и владеет небольшим лошадиным хозяйством, рассказала, как соседская собака катается на одном из ее воспитанников. Пес породы корги по кличке Ропер, живущий по соседству, умело предпочитает играть с пони Крикетом, а потом взбирается на спину лошадке и катается верхом. Один из таких моментов Кэлли и сняла на видео.

Сперва женщина решила, что это просто совпадение, однако, ее сомнения развеялись, когда катание повторилось снова. Кэлли выяснила, что Крикет уже довольно давно дружит с Ропером, и обоим животным такое времяпрепровождение весьма по душе.

Кэлли рассказала, что купила пони Крикета на аукционе домашнего скота, и тогда лошадка была в весьма плачевном состоянии, что и сказалось на низкой цене. Жеребенка пони предлагали всего за 80 долларов. Кэлли отметла, что буквально с первого взгляда влюбилась в худого и слабенького пони, потому не смогла не купить его. Хозяйка выходила жеребенка, и теперь он практически здоров, не считая того, что после столкновения с автомобилем он потерял глаз. Сейчас пони чувствует себя хорошо, он очень добрый и послушный и даже подружился с соседским псом.

Новый друг пони - корги Ропер - живет в миле от фермы Кэлли. Но это не останавливает его, потому как он довольно часто прибегает, чтобы проведать лошадей Келли, а также покататься на Крикете.

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