



В Черновцах медсестру судили за присвоение чужих зарплат - 10.05.2018 11:02

Согласно решению Шевченковского районного суда города Черновцы, была признана виновной бывшая старшая медсестра одного из отделений Психиатрической больницы Черновцов в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением. Отмечается, что данное правонарушение предусмотрено частью 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с доказательствами, предоставленными прокурором Черновицкой местной прокуратуры, обвиняемая в период с февраля 2011 года по февраль 2015 года вносила в табеля учета рабочего времени шести сотрудников отделения недостоверные ведомости. При этом, женщина заведомо знала, что эти люди не выполняют свои профессиональные обязанности и к тому же, находятся за пределами Украины.

Размер начислений за этот период составил почти 12 тысяч гривен. Преступника снимала денежные поступления, так как имела доступ к банковским картам, и присваивала их себе.

Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы, а также лишение права занимать должности, связанные с проведением организационно-распорядительский и административно-хозяйственных обязанностей в медучреждениях сроком на 1 год.

Платиновая Буковина, Черновцы

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