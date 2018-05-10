Чернівецька ОДПІ про контрольовані операції у 2018 році

- 10.05.2018 10:51
Чернівецька ОДПІ про контрольовані операції у 2018 році

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 07 березня 2018 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 108 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. №1045» (далі - Постанова № 108).

Постановою № 108 з переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1045, виключено держави Грузія, Республіка Естонія, Латвійська Республіка, Республіка Мальта та Угорщина.

Відповідно до п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здiйcнюютьcя між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) i 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються таю умови:

- piчний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

- обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) piк.

Отже, у разі здійснення в 2018 році господарських операцій з нерезидентами, зареєстрованими у Грузії, Республіці Естонія, Латвійській Республіці, Республіці Мальта чи в Угорщині, за відсутності інших критеріїв, визначених у підпунктах «а», «б», «г», «г”» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, вони будуть визнаватися контрольованими у разі одночасного виконання таких умов:

- річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за 2018 податковий (звітний) рик;

- обсяг господарських операцій платника податків з таким контрагентом (визначений за правилами бухгалтерського обліку), здійснених у період з 01.01.2018 по 06.03.2018, перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків).

З прикладами визнання господарських операцій контрольованими пропонуємо ознайомитися з листа ДФС України від 02.05.2018 №12908/7/99-99-15-02-01-17 «Про набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року №108». 

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: чернівці податкова, новини податкової чернівців

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Черновцах состоится открытие бюста Розы Ауслендер На площади Пресвятой Марии в Черновцах в пятницу, 11 мая, состоится открытие бюста поэтессы черновицкого происхождения Розы
- 10.05.2018 16:44
Телефонні шахраї використовують нові схеми на Буковині Упродовж лише одного дня зловмисники видурили у буковинців 31 тисячу гривень. Поліція докладає усіх зусиль у пошуку зловмисників та
- 10.05.2018 16:34
Ученые раскрыли феномен Пизанской башни Одна из удивительных памяток архитектуры - падающая башня в Пизе, давно интересует ученых. В частности, предметом заинтересованности исследователей
- 10.05.2018 16:14
Винуватці двох аварій на Буковині втекли з місця пригоди Одразу двоє учасників автопригод, що сталися 9-го травня в столиці Буковини, втекли з місця ДТП
- 10.05.2018 15:37
Программа празднования Дня вышиванки в Черновцах 17 05 2018 Всемирный день вышиванки в нынешнем году отмечается 17 мая. В организационном комитете праздника озвучили программу Дня вышиванки 2018 в Черновцах.
- 10.05.2018 15:04
Станции УЗ получили терминалы для оплаты билетов Для оплаты билетов с помощью банковских карт 143 станции Укрзализныци получили платежные терминалы.
- 10.05.2018 14:25
Для расследования крушения МН17 Австралия направит 50 млн долларов Правительство Австралии намерена предоставить в течение четырех лет 50,3 миллионов доллов в качестве поддержки обвинения Нидерландов в адрес
- 10.05.2018 14:08
Пластик обнаружен на дне Марианской впадины В самой глубокой точке Земли - практически на дне Марианской спадины - ученые обнаружили пластиковый мусор. Это является
- 10.05.2018 12:42
Марина Порошенко прибудет на Буковину 11 мая С рабочим визитом в Черновицкую область в пятницу, 11 мая, прибывает супруга президента Украины Марина Порошенко. Об этом информируют
- 10.05.2018 12:05
Антициклон несет в Украину похолодание Существенное похолодание в Украине прогнозируется на ближайшие несколько дней, о чем сообщает синоптик Наталья Диденко.
- 10.05.2018 11:50

Всі новини