В Черновцах пьяный водитель врезался в маршрутку- 10.05.2018 09:31
На улице Героев Майдана в Черновцах вечером 9 мая произошла авария - иномарка врезалась сзади в маршрутный автобус.
Авария произошла возле остановки общественного транспорта "Колос" напротив одноименного универмага. В патрульной полиции отмечают, что водитель авто марки Ford Sierra допустил столкновение с маршруткой №29.
В результате столкновения пострадавших нет, у автобуса повреждена задняя часть кузова.
Предположительно, авария могла случиться по вине водителя Форда, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Как стало известно из социальных сетей, виновником ДТП оказался оди из тех молодых людей, которые напали на полицейских, прибывших зафиксировать ДТП в микрорайоне Роша в Черновцах. Тогда авария произошла по вине того же самого водителя, также севшего за руль в нетрезвом состоянии.
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