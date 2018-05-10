



В Черновцах пьяный водитель врезался в маршрутку - 10.05.2018 09:31

На улице Героев Майдана в Черновцах вечером 9 мая произошла авария - иномарка врезалась сзади в маршрутный автобус.

Авария произошла возле остановки общественного транспорта "Колос" напротив одноименного универмага. В патрульной полиции отмечают, что водитель авто марки Ford Sierra допустил столкновение с маршруткой №29.

В результате столкновения пострадавших нет, у автобуса повреждена задняя часть кузова.

Предположительно, авария могла случиться по вине водителя Форда, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно из социальных сетей, виновником ДТП оказался оди из тех молодых людей, которые напали на полицейских, прибывших зафиксировать ДТП в микрорайоне Роша в Черновцах. Тогда авария произошла по вине того же самого водителя, также севшего за руль в нетрезвом состоянии.

Платиновая Буковина, Черновцы

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