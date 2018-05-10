



На Буковині побільшало ДТП з мотоциклами - 10.05.2018 09:15

З численними травмами мотоцикліста доправлено до лікарні. Поліціянти закликають усіх водіїв бути максимально обережними та неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

Останнім часом працівники поліції документують дедалі більше автопригод з потерпілими за участю двоколісних транспортних засобів: велосипедів, мотоциклів, скутерів тощо.

Зокрема, пізно ввечері 7-го травня така дорожньо-транспортна пригода мала місце у місті Заставні. Керуючи мотоциклом «Ямаха», 29-річний місцевий житель намагався обігнати перед перехрестям мікроавтобус «Фольксваген Транспортер». Не переконавшись у безпечності цього маневру, чоловік допустив зіткнення з «Фольксвагеном», коли той на перехресті повертав ліворуч.

Внаслідок зіткнення травмувався мотоцикліст. З черепно-мозковою травмою, підозрою на перелом основи черепа і забійно-рваними ранами гомілки потерпілого госпіталізовано до лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі Заставнівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Для з’ясування усіх обставин автопригоди призначено низку експертиз, проводиться досудове розслідування.

Працівники поліції звертаються до водіїв автомобілів з проханням бути уважними та обережними у зв’язку із суттєвим збільшенням на дорогах двоколісних транспортних засобів. Водії та пасажири цього виду транспорту менш захищені від травмування під час автопригод.

Правоохоронці закликають мотоциклістів і їхніх пасажирів не нехтувати основним своїм захистом – шоломом. Також рекомендовано використовувати елементарне екіпірування: спеціальні куртки, рукавиці, наколінники та світловідбиваючі елементи.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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