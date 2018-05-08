В Германии задержан диспетчер - виновник аварии на железной дороге- 08.05.2018 17:53
В связи со смертельной аварией на железной дороге в Баварии, в городе Айхах, полиция задержала 24-летнего диспетчера.
Напомним, накануне, 7 мая, в немецкой федеральной земле Бавария произошло столкновение поездов - пассажирский региональный поезд резался в грузовой поезд. В пассажирском составе находилось около 30 человек. Авария произошла в нескольких сотнях метров от вокзала в округе Швабия. Среди погибших - машинист пассажирского поезда и 73-летняя пассажирка. Травмы различной степени тяжести получили еще 14 человек.
По предварительным данным следствия, причиной ЧП могла стать человеческая ошибка. Технические дефекты в качестве причины аварии полностью исключены.
В то же время, следователи не сообщают, что именно диспетчер сделал не так. Ему вменяют убийство по неосторожности.
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