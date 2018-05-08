Состоялся первый рейс аэротакси с пассажиром- 08.05.2018 17:08
Первый полет аэротакси SureFly от компании Workhorse был проведен с пассажиром на борту.
Аэротакси, которое было протестировано в городе Цинциннати, штат Огайо, США, представляет собой коптер массой 449 килограммов. Транспртное средство оснащено 8 электродвигателями, энергию для которых преобразует бензиновый генератор. В рамках первого испытания аппарат SureFly пробыл в воздухе всего несколько секунд.
Кроме того, в комплектации воздушного такси имеются спасательные парашюты на случай непредвиденных ситуаций, а также литий-ионные батареи, которые обеспечивают аварийное питание в случае отказа работы основного генератора.
Создатели заявляют, что максимально аппарат может развить скорость до 113 километров в час. С двумя людьми на борту дальность полета SureFly составляет 110-120 километров.
В Workhorse заявили, что первые версии воздушного такси будут управлятья пилотом с помощью джойстика. Следующие поколения SureFly планируют оснастить системами автономного пилотирования. При этом, аппарат будет перемещаться на высоте до 120 метров и гарантировать полезную нагрузку до 181 килограмма.
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