Состоялся первый рейс аэротакси с пассажиром

- 08.05.2018 17:08
Состоялся первый рейс аэротакси с пассажиром

Первый полет аэротакси SureFly от компании Workhorse был проведен с пассажиром на борту.

Аэротакси, которое было протестировано в городе Цинциннати, штат Огайо, США, представляет собой коптер массой 449 килограммов. Транспртное средство оснащено 8 электродвигателями, энергию для которых преобразует бензиновый генератор. В рамках первого испытания аппарат SureFly пробыл в воздухе всего несколько секунд.

Кроме того, в комплектации воздушного такси имеются спасательные парашюты на случай непредвиденных ситуаций, а также литий-ионные батареи, которые обеспечивают аварийное питание в случае отказа работы основного генератора.

Создатели заявляют, что максимально аппарат может развить скорость до 113 километров в час. С двумя людьми на борту дальность полета SureFly составляет 110-120 километров.

В Workhorse заявили, что первые версии воздушного такси будут управлятья пилотом с помощью джойстика. Следующие поколения SureFly планируют оснастить системами автономного пилотирования. При этом, аппарат будет перемещаться на высоте до 120 метров и гарантировать полезную нагрузку до 181 килограмма. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: SureFly Workhorse, аэротакси, первое в мире воздушное такси

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