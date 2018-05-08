



Магнитные бури на май 2018 - 08.05.2018 16:45

В мае 2018 года ожидаются магнитные бури, которые, по утверждениям специалистов, станут самыми мощными в нынешнем году.

Весьма мощные магнитные бури на Земле ожидаются в период с 11 по 17 мая.

Кроме того, возмущения геомагнитного поля нашей планеты ожидаются 6, 8, 9, 10 и 18 мая. 20 по 25 мая. Этот период принесет дискомфорт для людей с сердечными заболеваниями. Остальные будут страдать от мигреней и бессонницы. С 20 по 25 мая ожидаются магнитные бури средней интенсивности. Слабые магнитные бури прогнозируются с 28 по 31 мая.

В указанные дни многие люди могут жаловаться на ухудшение самочувствия, головные боли, переменчивое настроение, раздражительность, скачки кровяного давления.

Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь чаще бывать на свежем воздухе, уделять достаточно времени отдыху, не перенапрягаться, высыпаться и стараться избегать стрессовых ситуаций. Такжке при магнитных бурях не рекомендуется налегать на жирную и тяжелую для пищеварительной системы еду, отказаться от алкоголя, а также любой пищи, которая способствует задержке в организме жидкости.

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