На Буковині затримали крадія-гастролера з Одеси

- 08.05.2018 16:34
На Буковині затримали крадія-гастролера з Одеси

Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабежі та відбував покарання у місцях позбавлення волі.

7 квітня до Герцаївського відділення поліції звернувся 48-річний житель села Могилівка. Чоловік повідомив, що невідома особа з його будинку викрала гроші у сумі 170 Євро та 1000 гривень.

На місці злочину поліцейські з’ясували, що в день крадіжки господарі перебували вдома та займалися справами по господарству. В подальшому зловмисник підібрав момент, коли нікого не було у будинку та вчинив крадіжку грошей.

Пошуки крадія правоохоронці розпочали з обстеження прилеглої території та опитування місцевого населення. Проведенні пошукові заходи дали свій результат. Поліцейські Герцаївського відділення поліції по гарячих слідах затримали крадія. Ним виявився 27-річний житель міста Одеси.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Крадія затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжки буковина, герцаївщина крадіжки

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