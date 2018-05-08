Мировой рекорд по сборке кубика Рубика побил австралиец

- 08.05.2018 16:05
Мировой рекорд по сборке кубика Рубика побил австралиец

Кубик Рубика на сегодняшний день сохраняет позиции одной из самых популярных головоломок в мире. Классическую головоломку изобрел в 1974 году и запатентовал венгерский скульптор Эрнё Рубик. Сборка кубика Рубика на время является практически спортом, и по этой "дисциплине" даже проводятся соревнования.

Так, 22-летний Феликс Земдегс из Австралии стал обладателем нового мирового рекорда по собиранию кубика Рубика на время. На соревнованиях, которые проходили в Мельбурне, парень смог собрать головоломку всего за 4,22 секунды.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал Патрику Понсе из США, который мог собрать кубик за 4,69 секунды. 

На счету Феликса Земдегса уже несколько мировых рекордов. В 2010 году он мог собрать за 7,03 секунды классический кубик Рубика 3х3х3, улучшив этот показатель до 4,59 секунд в январе 2018 года. Сейчас ему удалось собрать кубик за невероятные 4,22 секунды. А если собирать головоломку одной рукой, то Феликс справляется за 6,88 секунды.

Платиновая Буковина

Ключові слова: кубик рубика рекорды, феликс земдегс

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