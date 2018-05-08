



Самую успешную украинку 2018 выберут в Черновцах - 08.05.2018 14:56

Всеукраинский конкурс "Успешная пани Украины 2018" состоится в Черновцах 16 мая.

Начало конкурса - в 18:00. Мероприятие будет проходить в Черновицком музыкально-драматическом театре имени Ольги Кобылянской.

По словам Галины Марараш, которая возглавляет Черновицкий городской клуб "Успешная черновчанка", в конкурсе в нынешнем году примут участие 10 конкурсанток из различных городов Украины - это учатсицы из Житомира, Ивано-Франковска, Запорожья, Каменца-Подольского, Полтавы, Хмельницкого, Ровно, Винницы, а также женщины-переселенки из Луганска и Донецка. Также в конкурсе примут участие пять черновчанок.

Клуб "Успешная черновчанка" проводит мероприятия, целью которых традиционно является благотворительность. То есть, все средства, собранные с покупки билетов на конкурс, будут направлены на лечение детей, больных лейкемией и раком.

Платиновая Буковина, Черновцы

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