



США заложили в бюджет на 2019 год военную помощь Украине - 08.05.2018 14:44

В 2019 году США планируют выделить Украине 250 миллионов долларов в качестве помощи в сфере обороны. Такие цифры, как сообщила пресс-службы Посольства Украины в США, заложены в американский оборонный бюджет на 2019 год.

Как стало известно, проект закона "О Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" был представлен Комитетом по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Для помощи по безопасности для Украины предполагается выделить порядка 250 миллионов долларов, то есть, больше на 100 миллионов, чем в текущем бюджетном году. Эти средства предусмотрены на помощь по безопасности, в том числе и для предоставления летального оружия оборонительного характера, на которое предусмотрено 50 миллионов долларов из общей суммы.

Версию закона подготовит Сенат, с которой должен быть согласован законопроект. После обе палаты Конгресса должны утвердить документ прежде, чем он будет представлен президенту США на подпись.

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