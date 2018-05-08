



Укртрансбезпека та Нацполіція перевіряють безпечність вантажних перевезень - 08.05.2018 14:15

Окрім реалізації комплексу цільових заходів під умовною назвою «Перевізник», правоохоронці приділяють посилену увагу дотриманню законодавства у сфері вантажних перевезень. Такі перевірки регулярно здійснюються задля забезпечення безпеки на автошляхах Буковини та попередження пошкодження вантажівками дорожнього покриття.



Працівники поліції розповідають: досить часто у водіїв комерційного транспорту виявляють відсутність необхідних документів або неналежне їх оформлення.

Що стосується пасажирських перевезень, то тут поліціянти найчастіше фіксують відхилення від визначеного маршруту, перевищення дозволеної кількості пасажирів, а також порушення вимог дорожніх знаків і розмітки проїзної частини доріг. Зокрема, з 20-го квітня працівники груп реагування патрульної поліції оглянули майже 650 пасажирських автобусів і виявили понад 320 порушень.

Зі свого боку, інспектори обласного управління Укртрансбезпеки перевіряють дотримання водіями режиму праці та відпочинку і відповідність лімітам вантажності. Для виявлення порушників, котрі перевантажують транспортні засоби, інспектори використовують пересувні габаритно-вагові комплекси.

Усі порушення правоохоронці документують і складають адміністративні матеріали, за якими порушники мають сплатити відповідні штрафи.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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