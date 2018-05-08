Солнце перед исчезновением превратится в туманность

- 08.05.2018 14:10
Солнце перед исчезновением превратится в туманность

На завершающем этапе существования Солнце может стать планетарной туманностью, как утверждают ученые. Это произойдет после катастрофы на Солнце, которая ознаменует гибель звезды.

Превращение в планетарную туманность подразумевается как результат сбрасывани внешней оболочки светилом, которую ранее прогнозировали исследователи.

С помощью компьютерного моделирования ученым удалось определить, что на последнем этапе существования Солнце и 90% других звед превратятся в планетарные туманности. Обнажившееся ядро звезды станет белым карликом. Предположительно, Солнце сможет просуществовать в таком виде порядка 10 тысяч лет. После этого ядро звезды начнет постепенно остывать и утрачивать яркость.

Спустя еще десятки миллиардов лет объект трансформируется в черного карлика, который вовсе не излучает свет видимого спектра.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: трансформации солнца, солнце изменения

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