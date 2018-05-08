



Новые правила зачисления в школу в Украине - 08.05.2018 12:04

Новый порядок зачисления детей в школу вступает в силу в Украине с 8 мая 2018 года. 5 мая Министерство образования и науки Украины приняло приказ об утверждении зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.

Зачисление детей в первый класс осуществляется в школах, которые закреплены для обслуживания места проживания ребенка с учетом возможностей учебного заведения, а также нормативов наполняемости классов. В учебном заведении и на его сайте, либо же на сайте органа, в управлении которого находится школа, публикуется информация о возможностях школы, о количестве учащихся в классах и о наличии свободных мест.

Чтобы ребенок был зачислен в 1 класс, один из родителей не позднее 31 мая должен подать в школу или другое учреждение полного общего среднего образования лично заявление, а также копию свидетельства о рождении и оригинал медицинской справки по форме № 086-1/о. Заявление следует подавать в ту школу, которая закреплена облуживающей территорию проживания ребенка. Также для зачисления на свободные места родитель может подавать заявления и в другие школы.

Так, если общее поданных заявлений на поступление больше, чем мест в первых классах по состоянию на 31 мая, детей зачисляют в пределах нормативов наполняемости классов в соответствии с Законом "Об общем среднем образовании" по следующим правилам.

Так, не позднее 1 июня в первую очередь зачисляются дети, которые проживают на территории обслуживания школы, родные братья и сестры детей, которые уже учатся в этой школе, дети сотрудников школы. Не позднее 15 июня зачисляются другие дети на свободные места по дате рождения. В первую очередь зачисляются дети постарше при условии, что до 15 июня будет предоставлено заявление о подтверждении намерения обучения в этой школе, справки школы по месту жительства о том, что ребенок отчислен либо не был зачислен.

Подтверждением права ребенка на обучение в близлежащей школе является документ одного из родителей с отметкой о месте жительства. Это может быть паспорт, вид на жительство, временное удостоверение гражданина, удостоверение беженца и другой документ; справка о регистрации места проживания или пребывания лица, то есть, самого ребенка либо одного из его родителей; извлечение из Единого государственного демографического реестра; копия документа, который удостоверяет право на проживание ребенка и его родителя на территории обслуживания школы - речь в данном случае идет о праве собственности на жилье либо право пользования на жилое помещение, заверенное у нотариуса (за исключением договора на пользование комнатной в общежитии).

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