Неизвестный в Оксфорде устроил стрельбу по прохожим- 08.05.2018 11:09
В британском Оксфорде неизвестный открыл стрельбу по проходим с балкона здания на Paradise Square.
Полиция, оперативно прибывшая на место, начала вести переговоры с атакующим. После был открыт огонь в ответ, чтобы поразить нападавшего. Всего прибыло около 10 полицейских патрулей, а также один вертолет.
Позднее, как стало известно, нападавший спрыгнул с балкона в сад. Конфликт удалось урегулировать и задержать преступника. Происшествие с терроризмом правоохранительные органы не связывают.
Отмечается, что в результате происшествия пострадал один человек - ему оказали необходимую медицинскую помощь, и его жизни теперь ничего не грозит.
Коментарі (0)
Другие новости:
В Германии задержан диспетчер - виновник аварии на железной дороге В связи со смертельной аварией на железной дороге в Баварии, в городе Айхах, полиция задержала 24-летнего диспетчера.
- 08.05.2018 17:53
- 08.05.2018 17:53
Состоялся первый рейс аэротакси с пассажиром Первый полет аэротакси SureFly от компании Workhorse был проведен с пассажиром на борту.
- 08.05.2018 17:08
- 08.05.2018 17:08
Магнитные бури на май 2018 В мае 2018 года ожидаются магнитные бури, которые, по утверждениям специалистов, станут самыми мощными в нынешнем году.
- 08.05.2018 16:45
- 08.05.2018 16:45
На Буковині затримали крадія-гастролера з Одеси Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабеж
- 08.05.2018 16:34
- 08.05.2018 16:34
Наркомана викрили саме під час вживання наркотиків Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка згорток з амфетаміном. За даним фактом
- 08.05.2018 16:14
- 08.05.2018 16:14
Мировой рекорд по сборке кубика Рубика побил австралиец Кубик Рубика на сегодняшний день сохраняет позиции одной из самых популярных головоломок в мире. Классическую головоломку изобрел
- 08.05.2018 16:05
- 08.05.2018 16:05
Чернівецька поліція долучилась до заходів на честь Дня пам’яті Заходи відбулися біля пам’ятника Героям Буковинського куреня та на Центральному кладовищі Чернівців.
- 08.05.2018 15:29
- 08.05.2018 15:29
В центре Черновцов тройное ДТП 8 05 2018 В центре Черновцов произошла тройная авария, из-за которой образовалась автомобильная пробка
- 08.05.2018 15:20
- 08.05.2018 15:20
Самую успешную украинку 2018 выберут в Черновцах Всеукраинский конкурс "Успешная пани Украины 2018" состоится в Черновцах 16 мая.
- 08.05.2018 14:56
- 08.05.2018 14:56
США заложили в бюджет на 2019 год военную помощь Украине В 2019 году США планируют выделить Украине 250 миллионов долларов в качестве помощи в сфере обороны. Такие цифры
- 08.05.2018 14:44
- 08.05.2018 14:44