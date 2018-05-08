



Неизвестный в Оксфорде устроил стрельбу по прохожим - 08.05.2018 11:09

В британском Оксфорде неизвестный открыл стрельбу по проходим с балкона здания на Paradise Square.

Полиция, оперативно прибывшая на место, начала вести переговоры с атакующим. После был открыт огонь в ответ, чтобы поразить нападавшего. Всего прибыло около 10 полицейских патрулей, а также один вертолет.

Позднее, как стало известно, нападавший спрыгнул с балкона в сад. Конфликт удалось урегулировать и задержать преступника. Происшествие с терроризмом правоохранительные органы не связывают.

Отмечается, что в результате происшествия пострадал один человек - ему оказали необходимую медицинскую помощь, и его жизни теперь ничего не грозит.

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