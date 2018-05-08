8 мая в Украине - день памяти и примирения- 08.05.2018 10:27
День памяти и примирения в Украине отмечается 8 мая. Данный праздник приурочен к событиям 8 мая 1945 года, когда нацистская Германия капитулировала в войне. 7 мая во Франции, в Реймсе, был подписан Акт о капитуляции Вооруженных сил нацистской Германии, однако, только на следующий день, 8 мая, документ ратифицировали в Берлине. Массовые празднования по этому поводу прошли во многих городах США и Европы.
Резолюцией Генеральной ассабмлеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-летию окончания Второй мировой войны, Дня памяти были провозглашены 8 и 9 мая. В 2015 году в Украине Верховной Радой был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, который отмечается 8 мая. Красный мак является символом этого дня.
В ряде регионов Украины сотрудники Национальной полиции 8 и 9 мая переходят на усиленный режим работы.
По сообщению главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, усиленный вариант несения службы в эти дня связан с прогнозированием напряжения оперативной обстановки в Киеве, а также в Днепропетровской, Запорожской областях. НПУ располагает достаточным количеством сил и средств для обеспечения безопасности общественного порядка в эти дни.
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