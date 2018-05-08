



Птицефабрика на Глыбоччине устроила массовый могильник кур - 08.05.2018 10:12

В селе Валя Кузьмина Глыбокского района на Буковине местные жители обнаружили десятки выброшенных тушек кур.

Как отмечают селяне, накануне ощущался стойкий неприятный запах, источником которого стали выброшенные на территории местной птицефабрики мертвые куры.

Жители находятся на месте происшествия и ожидают приезда представителей властей, а также сотружников санитарной и ветеринарной службы. На место уже выехали представители управления Госпродпотребслужбы Черновицкой области.

По сообщению людей, тушки птиц находятся на территории птицефабрики, даже не присыпанные землей. Всего в 300 метрах от захоронения находится местная школа.

Платиновая Буковина, Черновцы

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