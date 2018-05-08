Птицефабрика на Глыбоччине устроила массовый могильник кур- 08.05.2018 10:12
В селе Валя Кузьмина Глыбокского района на Буковине местные жители обнаружили десятки выброшенных тушек кур.
Как отмечают селяне, накануне ощущался стойкий неприятный запах, источником которого стали выброшенные на территории местной птицефабрики мертвые куры.
Жители находятся на месте происшествия и ожидают приезда представителей властей, а также сотружников санитарной и ветеринарной службы. На место уже выехали представители управления Госпродпотребслужбы Черновицкой области.
По сообщению людей, тушки птиц находятся на территории птицефабрики, даже не присыпанные землей. Всего в 300 метрах от захоронения находится местная школа.
Коментарі (0)
Другие новости:
В Германии задержан диспетчер - виновник аварии на железной дороге В связи со смертельной аварией на железной дороге в Баварии, в городе Айхах, полиция задержала 24-летнего диспетчера.
- 08.05.2018 17:53
- 08.05.2018 17:53
Состоялся первый рейс аэротакси с пассажиром Первый полет аэротакси SureFly от компании Workhorse был проведен с пассажиром на борту.
- 08.05.2018 17:08
- 08.05.2018 17:08
Магнитные бури на май 2018 В мае 2018 года ожидаются магнитные бури, которые, по утверждениям специалистов, станут самыми мощными в нынешнем году.
- 08.05.2018 16:45
- 08.05.2018 16:45
На Буковині затримали крадія-гастролера з Одеси Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабеж
- 08.05.2018 16:34
- 08.05.2018 16:34
Наркомана викрили саме під час вживання наркотиків Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка згорток з амфетаміном. За даним фактом
- 08.05.2018 16:14
- 08.05.2018 16:14
Мировой рекорд по сборке кубика Рубика побил австралиец Кубик Рубика на сегодняшний день сохраняет позиции одной из самых популярных головоломок в мире. Классическую головоломку изобрел
- 08.05.2018 16:05
- 08.05.2018 16:05
Чернівецька поліція долучилась до заходів на честь Дня пам’яті Заходи відбулися біля пам’ятника Героям Буковинського куреня та на Центральному кладовищі Чернівців.
- 08.05.2018 15:29
- 08.05.2018 15:29
В центре Черновцов тройное ДТП 8 05 2018 В центре Черновцов произошла тройная авария, из-за которой образовалась автомобильная пробка
- 08.05.2018 15:20
- 08.05.2018 15:20
Самую успешную украинку 2018 выберут в Черновцах Всеукраинский конкурс "Успешная пани Украины 2018" состоится в Черновцах 16 мая.
- 08.05.2018 14:56
- 08.05.2018 14:56
США заложили в бюджет на 2019 год военную помощь Украине В 2019 году США планируют выделить Украине 250 миллионов долларов в качестве помощи в сфере обороны. Такие цифры
- 08.05.2018 14:44
- 08.05.2018 14:44