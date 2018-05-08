



За вихідні на Буковині сталось 2 ДТП - 08.05.2018 09:22

Внаслідок автопригод двоє потерпілих опинилися на лікарняних ліжках, а один з водіїв утік, покинувши автомобіль. Працівники поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортних пригод і розшукують втікача.

Вранці у суботу, 5-го травня, автопригода сталася у місті Новоселиці. Керуючи автомобілем «Volkswagen» на іноземній реєстрації, 60-річний житель села Строїнців допустив наїзд на 21-річну велосипедистку. Зі слів водія іномарки, дівчина їхала у зустрічному напрямку і раптово вивернула кермо. Зі струсом головного мозку, забоєм м’яких тканин обличчя та переломом зап’ясного суглоба потерпілу доставлено до районної лікарні.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода мала місце у неділю ввечері у Чернівцях. На перехресті вулиць Сторожинецької та Олега Кошового зіткнулися позашляховик «Range Rover» і мотоцикл «Honda». Внаслідок зіткнення постраждав мотоцикліст – 28-річний чернівчанин. Медики діагностували у чоловіка забій м’яких тканин голови та відкритий перелом кісток носа. Потрапивши у автопригоду, водій позашляховика залишив авто і втік у невідомому напрямку.

За обома фактами ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі тривають досудові розслідування. Для з’ясування усіх обставин вказаних автопригод призначено низку експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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