В декларации на субсидию нужно указывать доходы всех членов семьи- 07.05.2018 17:54
По сообщению Министерства социальной политики, гражданам Украины при оформлении субсидий теперь придется декларировать доходы всех членов семей без исключения - то есть, супругов и даже несовершеннолетних детей, даже если те зарегистрированы по другим адресам.
То есть, форма декларации о доходах для жилищной субсидии с 1 мая 2018 года будет изменена. На тех членов семьи, которые зарегистрированы по другим адресам, социальные нормы жилья, а также социальные нормативы обслуживания ЖКХ по адресу домохозяйства не расчитываются.
Представители Министерства отмечают, что случаи, при которых отец семейства имеет одну прописку, а у жены и детей адрес место регистрации - совсем другое, не являются единичными и весьма распространены. К примеру, супруг может работать, а женщина - находиться в декретном отпуске либо заниматься домохозяйством. Размер субсидий для таких сеей ранее был очень большим, хоть доход в семью приносил именно муж.
Также отмечается, что субсидия оформлялась на квартиру, где был прописан человек, и имело значение не количество зарегистрированных, а количество по факту проживающих в домохозяйстве человек. То есть, при назначении помощи доходы людей, не проживавших по месту регистрации, не принимались.
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