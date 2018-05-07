



В декларации на субсидию нужно указывать доходы всех членов семьи - 07.05.2018 17:54

По сообщению Министерства социальной политики, гражданам Украины при оформлении субсидий теперь придется декларировать доходы всех членов семей без исключения - то есть, супругов и даже несовершеннолетних детей, даже если те зарегистрированы по другим адресам.

То есть, форма декларации о доходах для жилищной субсидии с 1 мая 2018 года будет изменена. На тех членов семьи, которые зарегистрированы по другим адресам, социальные нормы жилья, а также социальные нормативы обслуживания ЖКХ по адресу домохозяйства не расчитываются.

Представители Министерства отмечают, что случаи, при которых отец семейства имеет одну прописку, а у жены и детей адрес место регистрации - совсем другое, не являются единичными и весьма распространены. К примеру, супруг может работать, а женщина - находиться в декретном отпуске либо заниматься домохозяйством. Размер субсидий для таких сеей ранее был очень большим, хоть доход в семью приносил именно муж.

Также отмечается, что субсидия оформлялась на квартиру, где был прописан человек, и имело значение не количество зарегистрированных, а количество по факту проживающих в домохозяйстве человек. То есть, при назначении помощи доходы людей, не проживавших по месту регистрации, не принимались.

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