



В Румынии в ДТП попал автобус с украинцами 7 05 2018 - 07.05.2018 17:28

В понедельник, 7 мая, в Румынии в аварию попал автобус с украинскими туристами. ДТП случилось на юго-востоке Румынии, недалеко от города Брэила.

Авария случилась в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Пострадало 9 человек, в том числе и пассажиры легкового авто. В легковике путешестовало двое человек, в то время как в автобусе находился 51 человек.

Для расследования происшествия и дачи показаний были задержаны женщина-водитель легкового авто и пассажир, а также водитель автобуса.

Один из пассажиров автобуса сообщил, что авария произошла ночью. Водители автобуса после остановки поменялись, а до ДТП проехали всего 1 км. Они вдвоем пытались вывернуть руль после столкновения, однако его заклинило, и автобус слетел в кювет.

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