



На Буковине 8-летняя девочка упала со скалы - 07.05.2018 14:31

В урочище "Протятые камни", что находится в Путильском районе Черновицкой области, накануне, 6 мая, произошел неприятный инцидент. Со скал сорвался и травмировался 8-летний ребенок.

Отмечается, что девочка входила в состав туристической группы из Глыбокского района, приехавшая на отдых с руководителем группы и другими детьми. Во время подъема на скалу девочка споткнулась и упала с высоты.

Из-за скалистой местности скорая помощь не смогла добраться до места происшествия, несмотря на то, что ребенок нуждался в медицинской помощи. На место прибыли сотрудники гнорного поиково-спасательного отделения. Травмированную девочку иммобилизировали и транспортировали на носилках к перевалу Немчич. Уже там пострадавшую ожидала скорая помощь.

В результате падения девочка получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Платиновая Буковина, Черновцы

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