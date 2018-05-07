



Тука рассказал об условиях использования джавелинов - 07.05.2018 12:24

По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированых территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Тука, американские Javelin были предоставлены Украине на определенных условиях.

Отмечается ограничение, при котором комплексы не могут быть использованы непосредственно на линии соприкосновения. Тука также подчеркнул, что в любой момент данное ограничение может быть отменено.

Тука также сообщил, что находится в постоянном контакте с военнослужащими - от солдат до руководства. В течение последнего года, по его словам, наблюдается следующая ситуация. Противник может отвести на определенное расстояние танк, БТР или БМП, и ощущать полную безнаказанность. В это же время Вооруженные силы Украины могут использовать, в соответствии с Минскими соглашениями, только минометы калибра 80 мм. А таким обружием практически невозможно поразить танк. Этим и пользуются боевики, обстреливая позиции украинской армии на Донбассе.

Что касается комплексов "Джавелин", то речь идет о единственном в мире оружии третьего поколения, расчитанном на танки. Даже российский комплекс "Корнет" относится ко второму поколению.

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