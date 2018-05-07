Поиски тайного помещения в гробнице Тутонхамона прекращены

- 07.05.2018 10:40
Поиски тайного помещения в гробнице Тутонхамона прекращены

Как сообщили египетские власти, поиски скрытых помещений в гробнице Тутонхамона будут прекращены. Исследователи утверждают - тайных помещений там попросту нет.

Ранее международная группа египтологов настаивала на том, что потайная комната скрыта за стеной гробницы фараона Тутонхамонаю. Одна из теорий говорит о том, что в скрытом от постороних глаз помещении могла находиться гробница Нефертити, которая, согласно другой теории, могла доводиться Тутонхамону матерью.

Исследователи Туринского университета с помощью георадара провели глубокое исследование гробницы и определили, что там нет никаких скрытых помещений. Глава исследовательской группы из Италии доктор Франческо ПОрчелли отметил, что результат может показаться разочаровывающим, однако, наука призвана открывать тайны и давать опровержения. С окончательным выводом итальянских ученых позднее также согласились представители министерства культурного наследия Египт.

Отметим, что археологи Николас Ривз из Великобритании при изучении снимков гробницы Тутонхамона в высоком разрешении обнаружил под штукатуркой размытые очертания, которые он принял за двери. После этрго и начались поиски тайного помещения внутри гробницы. Ривз в 2015 году опубликовал статью "Погребение Нефертити", в которой утверждал, что жена фараона Эхнатона, отца Тутонхамона , - Нефертити, похоронена в небольшой усыпальнице, скрытой в гробнице Тутонхамона. Ученый полагал, что останки великой египетской правительницы, которые до настоящего времени не были обнаружены, хранятся именно там.

Платиновая Буковина

Ключові слова: гробница тутонхамона, гробница нефертити, усыпальница нефертити

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