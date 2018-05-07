



Водитель джипа сбил мотоциклиста и сбежал с места ДТП - 07.05.2018 10:12

В воскресенье, 6 мая, в Черновцах водитель внедорожника Range Rover сбил мотоциклиста, после чего забрал документы и сбежал с места аварии, оставив машину. Об этом свидетели происшествия рассказали в социальной сети Facebook.

ДТП произошло примерно в 18:00 воскресенья, на углу улиц Сторожинецкой и Олега Кошевого.

Пострадавшего немедленно отправили на госпитализацию с больницу.

Согласно предварительной информации, мотоциклист в результате аварии получил сотрясение мозга, также у него сломан нос и диагностированы ушибы мягких тканей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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