Водитель джипа сбил мотоциклиста и сбежал с места ДТП- 07.05.2018 10:12
В воскресенье, 6 мая, в Черновцах водитель внедорожника Range Rover сбил мотоциклиста, после чего забрал документы и сбежал с места аварии, оставив машину. Об этом свидетели происшествия рассказали в социальной сети Facebook.
ДТП произошло примерно в 18:00 воскресенья, на углу улиц Сторожинецкой и Олега Кошевого.
Пострадавшего немедленно отправили на госпитализацию с больницу.
Согласно предварительной информации, мотоциклист в результате аварии получил сотрясение мозга, также у него сломан нос и диагностированы ушибы мягких тканей.
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