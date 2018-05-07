В Лиссабоне торжественно открыли Евровидение 2018- 07.05.2018 09:59
Торжественная церемония открытия международного конкурса Евровидение-2018 состоялась накануне, 6 мая, в столице Португалии Лиссабоне. Все конкурсанты прошлись по голубой дорожке Евровидения.
Отметим, что церемония открытия проходила по лиссабонском побережье. Артисты и члены делегаций всех 43 стран-участниц конкурса нынешнегоо года приняли участие в праздничном мероприятии.
Интересно, что в нынешнем году организаторы решили отойти от тематики красной дорожки, сделав ее голубой, которая как минимум не уступала в красоте и эффектности. Всех участников Евровидения на голубой бой дорожке Евровидения приветствовали четверо ведущих.
Евровидение 2018 уже вскоре состоится в Лиссабоне, и полуфиналы запланированы на 8 и 10 мая, в то время как 12 мая пройдет большой финал. От Украины в Португалию отправился певец MELOVIN с конкурсной песней Under The Ladder. Как и все участники Евровидения-2018, MELOVIN пообщался с ведущими и журналистами, но проигнорировал журналистов из России. Кроме того, артист представил собственный аромат - парфюм, основные ноты которого, по описанию самого певца, это игристое вино, имбирь, клубника и шоколад.
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