В Лиссабоне торжественно открыли Евровидение 2018

- 07.05.2018 09:59
В Лиссабоне торжественно открыли Евровидение 2018

Торжественная церемония открытия международного конкурса Евровидение-2018 состоялась накануне, 6 мая, в столице Португалии Лиссабоне. Все конкурсанты прошлись по голубой дорожке Евровидения.

Отметим, что церемония открытия проходила по лиссабонском побережье. Артисты и члены делегаций всех 43 стран-участниц конкурса нынешнегоо года приняли участие в праздничном мероприятии.

Интересно, что в нынешнем году организаторы решили отойти от тематики красной дорожки, сделав ее голубой, которая как минимум не уступала в красоте и эффектности. Всех участников Евровидения на голубой бой дорожке Евровидения приветствовали четверо ведущих.

Евровидение 2018 уже вскоре состоится в Лиссабоне, и полуфиналы запланированы на 8 и 10 мая, в то время как 12 мая пройдет большой финал. От Украины в Португалию отправился певец MELOVIN с конкурсной песней Under The Ladder. Как и все участники Евровидения-2018, MELOVIN пообщался с ведущими и журналистами, но проигнорировал журналистов из России. Кроме того, артист представил собственный аромат - парфюм, основные ноты которого, по описанию самого певца, это игристое вино, имбирь, клубника и шоколад.

 

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Ключові слова: евровидение 2018 Меловин, евровидение 2018 лиссабон, украина на евровидении 2018

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