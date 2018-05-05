



В Черновцах состоялся чемпионат мира по мотокроссу 6 05 2018 - 07.05.2018 09:27

IV этап чемпионата мира по мотокроссу на мотоциклах с колясками, а также III этап Чемпионата Европы на квадроциклах, состоялись в Черновцах 6 мая. Отметим, что подобные соревнования проходили в Украине впервые.

В торжественной церемонии открытия гонок принял участие глава Черновицкой областной госадминистрации Александр Фищук.



Чиновник отметил масштабность и значимость таких соревнований не сколько для Черновцов, но и для Украины в целом. Так, Черновцы с помощью данных соревнований получат новую отметку на туристических картах Европы и мира.

Фищук отметил, что развитие нации без спорта и здоровых гражан невозможно, потому власть должна всячески способствовать развитию спорту. Губернатор Черновицкой области поздравил всех участников соревнований и гостей с праздником спорта, а также пожелал спортсменам удачи.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини