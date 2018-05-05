



Известны имена комментаторов Евровидения-2018 в Украине - 05.05.2018 16:47

Для украинских зрителей Евровидения-2018 комментировать международный конкурс, который в нынешнем году проходит в столице Португалии Лиссабоне, будет несменный Тимур Мирошниченко, который в прошлом году был ведущим конкурса наряду с Александром Скичко и Владимиром Остапчуком.

Компанию комментатору Мирошниченко на телеканале UA: Первый составят участницы Евровидения прошлых годов - Alyosha, Мария Яремчук и победительница Евровидения-2016 Джамала. Мария Яремчук будет комментировать с Тимуром первый полуфинал, Alyosha станет комментатором для второго полуфинала, а Джамала появится уже в финале конкурса.

Кроме того, телеканал СТБ также будет транслировать в прямом эфире Евровидение-2018, и здесь комментатором выступит ведущий Нацотбора в Украине Сергей Притула.

Напомним, Украину в нынешнем году на Евровидение представляет победитель шоу "Голос" - Melovin с песней Under the Ladder. Согласно обновленному рейтингу букмекеров, украинцу пророчат место в первой пятерке.

Платиновая Буковина

Всі новини