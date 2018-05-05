



В лондонском аэропорту арестовали 50 крокодилов - 05.05.2018 17:44

В аэропорту Хитроу в Лондоне из-за нарушений условий перевозки охрана аэропорта задержала 50 крокодилов.

Отмечается, что рептилий, возраст каждой из которых составлял примерно 1 год, привезли из Малайзии. Во время транспортировки крокодилы не очень хорошо себя чувствовали и вели себя неспокойно. По словам пограничной службы, слишком мало внимания было уделено благополучию животных. Это привело к смерти одного из крокодилов.

Головалых крокодилов, как отмечалось, направляли в Великобританию, в Кембриджшир на одну из местных ферм для разведения. Предполагалось, что в будущем крокодилов бы попросту пустили на мясо. Однако ситуация в аэропорту все изменила, и в настоящее время за крокодилами ухаживают представители организации по защите исчезающих видов животных.

Предполагается, что 49 крокодилов направят самолетом обратно в Малайзию.

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